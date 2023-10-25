Трамп пришел в ярость после того, как бывшие соратники пошли против него

Бывший юрист Дональда Трампа Дженна Эллис также пошла против экс-президента США.

Правовед вся в слезах призналась, что оклеветала Джо Байдена, обвинив его в победе на выборах мошенническим путем.

Майкл Коэн в первый раз за 5 лет встретился с Дональдом Трампом, выступив не в пользу последнего в деле по поводу лишения права ведения бизнеса в Нью-Йорке бывшего американского лидера.

Коэн заявил, что бывший босс приказал ему указать неправильные данные в финансовых отчетах. К слову, экс-сотрудник Трампа уже угодил за решетку за мошенничество с налогами.