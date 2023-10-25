Эминем был жертвой буллинга и чуть не покончил с собой

У мальчика было трудное детство: отец ушел из семьи, и Маршалл с матерью и братом остался жить в неблагополучном районе Детройта.

Долгое время он был жертвой буллинга в школе — афроамериканцы дразнили его за цвет кожи.

В 19 лет Маршалл впал в депрессию из-за смерти своего дяди Ронни, который подарил ему первую пластинку рэпера Ice-T.

Все свободное время тогда Маршалл под псевдонимом Эминем уделял записи треков, но денег это занятие ему не приносило.

После рождения дочери из-за невостребованности исполнитель пристрастился к алкоголю и наркотикам и чуть не покончил с собой.

Череда неудач закончилась после того, как Маршалл придумал себе новый никнейм Slim Shady и начал записывать треки о трудном детстве, зависимостях и бедности.

Их услышал гендиректор лейбла Interscope Records Джимми Айовин и предложил сотрудничество. Позже альбом The Slim Shady LP стал платиновым и принес артисту оглушительный успех.