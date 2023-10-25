Мать Эминема подала на него в суд

Вплоть до 2014 года родственники не общались. Но Эминем решил прервать молчание и извиниться перед матерью.

Он посвятил ей песню Headlights и выпустил на нее клип.

«Моей маме, вероятно, досталось

Больше всех, но мы же упрямы,

Может, я зашел слишком далеко?

Но несмотря на все я не ненавижу тебя, мама.

Ты все еще прекрасна для меня,

Потому что ты — моя мама»,

— поется в его треке.