Мать Эминема подала на него в суд

О проблемах матери Эминем рассказал и в интервью журналу Rolling Stone.
17 сентября 1999 года мать рэпера, Дебби, обвинила его в клевете. Она решила подать на сына иск на сумму 10 миллионов долларов.
Спустя несколько лет отсудить ей удалось лишь 25 тысяч долларов. В 2008 году мать Эминема рассказала в своей автобиографии «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем», что музыкант часто врал для того, чтобы обрести популярность.
Вплоть до 2014 года родственники не общались. Но Эминем решил прервать молчание и извиниться перед матерью.
Он посвятил ей песню Headlights и выпустил на нее клип.
«Моей маме, вероятно, досталось
Больше всех, но мы же упрямы,
Может, я зашел слишком далеко?
Но несмотря на все я не ненавижу тебя, мама.
Ты все еще прекрасна для меня,
Потому что ты — моя мама»,
— поется в его треке.
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