Лепса обвиняют через суд в пропаганде ассоциального поведения

Иск против Григория Лепса подан руководителем религиозной организации "Братство Морозов-Златоуст".
Истец требует от артиста 10 000 000 российских рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Известно, что разбирательство по поводу пройдет 3 ноября текущего года.
"Пропагандой асоциального поведения" оппонент называет ролики с участием Лепса на Ютубе, посредством которых певец, выражаясь нецензурно, "получает доход".
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