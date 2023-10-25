Эминем стал первым рэп-исполнителем, который получил «Оскар»

Картину вполне можно назвать автобиографичной — в ней рассказывается о жизни молодого белого рэпера по имени Джимми Смит-младший («Кролик»), который, как и Маршалл, живет в Детройте и пытается начать карьеру рэпера.

В 2003 году Эминем получил премию «Оскар» за саундтрек «Lose Yourself».

На вручение статуэток музыкант не пришел. Позже он признавался, что проспал вручение наград, поскольку думал, что у него нет шанса на победу.

В 2014 году правящая партия Новой Зеландии использовала трек «Lose Yourself» в своей предвыборной кампании. В 2017 году Эминем отсудил у них 415 тысяч долларов за нарушение авторских прав.

В 2020 году Эминем исполнил свою знаменитую песню на церемонии «Оскар», спустя 18 лет после релиза.

До сих пор он является первым и единственным рэпером, получившим «Оскар».