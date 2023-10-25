Эминем выступал против Буша и Трампа и других медийных личностей

16:35 2023-10-25
Эминем выступал против Буша и Трампа и других медийных личностей

В своих треках Эминем не раз нелестно отзывался о таких известных личностях, как Памела Андерсон, Хиллари Клинтон, Элвис Пресли, Limp Bizkit, Moby и других.

В 2004 году Эминем выпустил трек «Mosh», в котором раскритиковал президента США Джорджа Буша за ведение войны в Ираке.

В 2016 году рэпер стал поступательно критиковать Дональда Трампа. Сначала во время его предвыборной гонки рэпер записал трек «Campaign Speech», а после избрания Трампа на пост президента выпустил релиз «No Favors».

На своих выступлениях музыкант появлялся в футболке с надписью «Fack Trump» и призывал поклонников кричать этот лозунг.

В 2017 году вышел еще один трек Эминема про Трампа, «The Storm», с которым рэпер выступил на премии BET Hip-Hop Awards. В 2018-м музыкант выпустил сингл «The Ringer», где рассказал о встрече с сотрудниками спецслужб.

Годом позже стало известно, что секретная служба США действительно вызывала рэпера на допрос.

Причиной стала песня «Framed» из альбома «Revival», который вышел в 2017 году.

В треке упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка. После разговора с музыкантом федеральное агентство США не стало направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Эминем активно занимается благотворительностью:

Пережив трудное детство, во взрослом возрасте Эминем всерьез занялся благотворительностью.

Он основал фонд «Marshall Mathers Foundation», с помощью которого помогает бедным семьям из Детройта получить образование, перечисляет большие средства в различные благотворительные центры для поддержки жертв насилия и людей, которые борются с ВИЧ и СПИД.

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