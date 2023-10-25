Диетолог рассказала, чем может помочь брусника при похудении и не только

Брусника ягода низкокалорийная. Углеводов в ней всего 9,6 граммов на 100 граммов, а калорий 43.
Она дает низкий инсулиновый подъем, и богата витаминами А, Е, В, С и РР. В ней также много меди, калия, магния, хрома, марганца и железа.
Благодаря содержанию бензойной кислоты, брусникая является естественным антибактериальным и противовирусным средством. Но следует также иметь в виду, что брусника еще имеет и мочегонный эффект.
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