Диетолог рассказала, чем может помочь брусника при похудении и не только

Брусника ягода низкокалорийная. Углеводов в ней всего 9,6 граммов на 100 граммов, а калорий 43.

Она дает низкий инсулиновый подъем, и богата витаминами А, Е, В, С и РР. В ней также много меди, калия, магния, хрома, марганца и железа.

Благодаря содержанию бензойной кислоты, брусникая является естественным антибактериальным и противовирусным средством. Но следует также иметь в виду, что брусника еще имеет и мочегонный эффект.