Компот от лишнего веса: что что пить, чтобы не есть больше необходимого

Обычный компот без добавления сахара насытит организм необходимыми витаминами, а есть будет хотеться меньше. Аналогичным эффектом обладает отвар из яблок и изюма.
Компот из сухофруктов кроме влияния на аппетит выводит из организма мочевую кислоту и насыщает его магнием и калием. Для кишечника особую пользу принесет шиповниковый отвар, богатый витамином С.
В качестве безвредного перекуса подойдет стакан нежирного кефира, в который можно по желанию добавлять специи. От пристрастия к сладкому избавит вода с медом и лимоном, которая ускоряет метаболизм.
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