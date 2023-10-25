Ртутный цилиндр, статусный головной убор, который губил своих хозяев

Отсутствие у мужчины цилиндра на голове символизировало его низкое социальное положение и бедность.

Интересно, что хорошие шляпы того времени были предметом роскоши и стоили дорого.

Особенно ценились цилиндры, изготовленные из заячьего и кроличьего меха, который обрабатывали ртутью для придания формы.

Однако, после продолжительного ношения, ртуть могла проникать в организм человека.

Это часто приводило к летальному исходу и появлению различных заболеваний.

Многие мужчины того времени жаловались на боли в животе, судороги, резкие припадки страха и даже паралич, вызванные этой опасной практикой.