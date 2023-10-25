Ураган Отис обрушился на южную часть Мексики в среду утром

С ураганом в Акапулько и близлежащие регионы и города пришли сильные ветры и дожди. Подобной силы шторм имел место быть в 1997 году, и тогда погибли десятки людей.

Синоптики уверены, что в ближайшее время Отис будет постепенно ослабевать и уровень его опасности понизится до второго. Точкой ослабления станут горы штата Герреро.

Пока мексиканские власти не давали официальных данных об ущербе, нанесенном стихией. Но известно, что большая часть территории, затронутой ураганом, оставалась без электричества, а наводнение затрудняло передвижение людей.