Концертный директор Аллегровой прокомментировал кавер-версию Императрицы в исполнении Чеботиной

Владимир Квятковский в интервью NEWS.ru сообщил, что авторскими правами на песню "Императрица" обладает Игорь Николаев, который написал ее в 1997 году.

По словам директора Ирины Аллегровой, артистке принадлежат только исполнительские права на трек.

Квятковский отметил, что не в курсе, слышала ли Аллегрова "Императрицу" в исполнении Люси Чеботиной, но ему лично молодая певица нравится.

Дочь Аллегровой Лала на вопрос о том, как мать отнеслась ко "второй жизни" ее хита, отвечать не стала.