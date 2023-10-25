Надежда Lertulo – в модельный бизнес со стройплощадки

Надежда выросла в интернате и, выйдя во взрослую жизнь, задумалась о выборе профессии.

Она поступила в строительное училище и сразу поняла, что именно это – ее призвание. Девушке прекрасно давались и исполнительские, и инженерные задачи.

Долгое время она занималась ремонтом и строительством – от демонтажа старых построек до отделки помещений, и в своей профессии достигла впечатляющих успехов. По рекомендации подруги пришла в Lumpen, где набирали нестандартных моделей.

Отправляя фото, Надежда делала ставку на свою подтянутую фигуру, но агентов поразило ее выразительное и драматичное лицо.

Великолепно проработанные (никакого спортзала – только физический труд!) мышцы, драматичные черты, артистизм и самоирония Надежды приводили в восторг многих художников, фотографов и дизайнеров.

В одних проектах она перевоплощается в элегантную роковую женщину, в других предстает брутальной и суровой…

Первым крупным событием в жизни Надежды стал показ Vetements в Париже, затем сотрудничество с Gucci для проекта в Harper's Bazaar, съемки в кино и сериалах…

В часы, свободные от покорения модных вершин, Надежда все так же занимается строительством.