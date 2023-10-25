Старик напрокат: зачем японцы платят за услуги пожилого человека с опытом

Цели проката могут быть разные. Например, если у вас что-то сломалось, можно пригласить пожилого мастера.

Он не только починит, но и расскажет, почему так произошло, и как это ремонтировать. Мамы-одиночки заказывают такого дедушку для сыновей, чтобы у тех был мужской пример.

Старика можно заказать, чтобы с ним выпить и он поделится жизненной мудростью. Или попросить его постоять в длинной очереди вместо вас.