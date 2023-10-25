Валентина Ясень – красота естественной зрелости

Родилась в Чернигове, в молодости играла в Челябинском государственном драматическом Камерном театре, в девяностые годы, перебравшись из в Санкт-Петербург, торговала на рынке, а в нулевые устроилась работать в аптеку.

В 2017 году сын выложил ее фотографии в интернет – их увидел основатель «Олдушки» Игорь Гавар и пригласил Валентину на кастинг. Ее утонченная, хрупкая красота стала открытием для российской – и не только – моды.

В 2018 году она стала «моделью года» по версии журнала Glamour, дала интервью Ивану Урганту, снималась для журналов Harper's Bazaar, Estel Haute Couture, Adolfo Dominguez и испанского выпуска Elle, приняла участие в работе над документальным фильмом о переосмыслении концепции «старости» DEADLINE.

Не так давно Валентина приобрела известность и как киноактриса, снявшись в нескольких картинах.