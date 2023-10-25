Китайцы и японцы на самом деле чавкают из вежливости

Если гость за столом прихлебывает, чавкает или издает иные звуки, в азиатской культуре это признак уважения. Так он показывает хозяевам, что ему очень нравится угощение.

Поэтому даже на Западе японцы и китайцы ведут себя подобным образом. Им сложно привыкнуть, что для европейца такое поведение неприемлемо.

Правда, японцы в этом плане более склонны подстраиваться под менталитет другой культуры. Китайцы же в большинстве своем ведут себя по привычке.