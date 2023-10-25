Супругу Соболева пытались выставить из самолета

Телеграм-канал Baza сообщает, что комик Илья Соболев отправился в отпуск семьей на самолете.

Для себя юморист приобрел место в экономе, а для комфортного полета жены "раскошелился" на бизнес-класс.

На стойке же регистрации сотрудница аэропорта детский билет записала на Соболева.

Договориться с работниками авиакомпании о том, чтобы ребенок летел с матерью, не удалось. Их обещали высадить с рейса и привлечь стражей порядка, если они продолжат сопротивляться.

Комик забрал наследника в эконом-класс. В период полета Наталья принесла ребенка на свое место, чтобы покормить, но члены экипажа не позволили и этого.

Проверкой правомерности действий сотрудников авиакомпании теперь занимается Генпрокуратура.