Ученые выяснили, отчего погибли сотни слонов в парках Зимбабве и Ботсваны

Гибли слоны любого возраста и пола. Сначала они ходили кругами, а потом внезапно падали и умирали.
Похожая ситуация повторилась пару месяцев спустя уже в Зимбабве. Тогда погибло 35 животных.
По изначальным предположениям, причиной был цианобактериальный токсин. Но проведенные в Зимбабве тесты доказали, что спровоцировала гибель слонов малоизвестная бактерия пастерелла бискгард, которая стала причиной заражения крови и септицемии.
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