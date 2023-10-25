Ученые выяснили, отчего погибли сотни слонов в парках Зимбабве и Ботсваны

Гибли слоны любого возраста и пола. Сначала они ходили кругами, а потом внезапно падали и умирали.

Похожая ситуация повторилась пару месяцев спустя уже в Зимбабве. Тогда погибло 35 животных.

По изначальным предположениям, причиной был цианобактериальный токсин. Но проведенные в Зимбабве тесты доказали, что спровоцировала гибель слонов малоизвестная бактерия пастерелла бискгард, которая стала причиной заражения крови и септицемии.