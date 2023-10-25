Манижу обязали выплатить 8 000 рублей в пользу Пенсионного фонда

Издание Life сообщает, что Манижа 2 года подряд нарушала сроки сдачи отчета о пенсионном стаже застрахованных лиц.

В результате ПФ РФ потребовал знаменитость уплатить штраф в размере 7000 российских рублей и 1000 рублей как госпошлины.

Представительница артистки сообщила, что у Манижи не было никакой задолженности.

К слову, в начале осени прошлого года звезда сцены сочеталась узами брака с клипмейкером Ладо Кватания. В июле текущего года она родила дочь Оливию.