Бабкина сообщила, почему перестала контактировать с Ротару

Надежда Бабкина в эфире программы "Так сказать" выразила уверенность в том, что София Ротару рада была бы сорваться, но в Украине у нее семья. Ведь в этом случае домой она уже вернуться не сможет.

Исполнительница народных песен рассказала, что раньше общалась с Ротару, но в настоящее время знаменитости не поддерживают связь по той причине, что "есть опасность".

Артистка сообщила, что коллега не смогла прибыть на сольный концерт коллектива Бабкиной, где они вместе должны были исполнять "Червону руту" на украинском языке.

Надежда Георгиевна уверяет, что Софию Михайловну не пустили.