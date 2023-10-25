Варнава сообщила о последствиях интервью, которое она дала Собчак

Катерина Варнава сообщила, что в рамках интервью Ксении Собчак призналась, что ей присылали дикпик только однажды.
Звезда Comedy Woman утверждает, что после выхода интервью на следующий же день на ее личной странице в соцсетях начался "настоящий проливной дождь из дикпиков".
Ранее на критику собственной внешности в Сети Екатерина отвечала "я люблю себя".
Юмористка заявила: "Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "Господи, что она с собой сделала". Хватит, я - Катя, это моя внешность, и я люблю себя!".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__