Варнава сообщила о последствиях интервью, которое она дала Собчак

Катерина Варнава сообщила, что в рамках интервью Ксении Собчак призналась, что ей присылали дикпик только однажды.

Звезда Comedy Woman утверждает, что после выхода интервью на следующий же день на ее личной странице в соцсетях начался "настоящий проливной дождь из дикпиков".

Ранее на критику собственной внешности в Сети Екатерина отвечала "я люблю себя".

Юмористка заявила: "Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "Господи, что она с собой сделала". Хватит, я - Катя, это моя внешность, и я люблю себя!".