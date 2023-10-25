Моргерштерна обвиняют в создании угрозы нацбезопасности Украины

Алишер Моргенштерн "очутился" в списке угроз нацбезопасности Украины в 2021 году по причине пропаганды насилия и запрещенных веществ.

Сейчас певец пытался "снять позорный статус" через суд, но не тут-то было.

Детали судебного разбирательства по делу не разглашаются.

Также в СБУ считают, что треки рэп-исполнителя нарушают закон "Об общественной морали" из-за унижения людей певцом "по национальному признаку". В госинстанции отметили, что нахождение в этом перечне, не запрещает артисту пересекать границу государства.