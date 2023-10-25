Причина экстренной госпитализации Валерия Пономаренко озвучена

Брат скончавшегося от онкологии Александра Пономаренко - юморист Валерий Пономаренко сообщил, что его в срочном порядке положили в больницу, так как тянуть было нельзя.

Медики убедили артиста в необходимости срочной ликвидации тромбических образований.

Валерий отметил, что операция числилась в "плановых", но понадобилась раньше намеченного срока.

Звезда юмористического шоу "Кривое зеркало" пояснил, что думали сделать операцию позднее, но оказалось, что это срочно.