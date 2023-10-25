Перепалка Лолиты и Разина набирает обороты

Лолита Милявская заявила, что Андрея Разина сегодня никто всерьез не воспринимает.

По словам певицы, серьезно лишь то, что "Мразин" стал причиной сердечной недостаточности у Юрия Шатунова.

Артистка убеждена, что и к смерти Сергея Кузнецова бывший продюсер группы "Ласковый май" тоже причастен.

Лолита пояснила, что хотя ни Юрия, ни Сергея не знала лично, но понимает, сколько крови попил у них этот "конченый" человек.

Милявская отметила, что хорошо, что "оно сидит в Майами", призвав Разина оттуда не возвращаться.