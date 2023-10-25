Бурковский высказался о своем возвращении в Россию

Актер Юрий Назаров заявил, что после возвращения из Штатов, Андрею Бурковскому не стоило бы "набивать карманы" в РФ.
Бурковский решил прояснить ситуацию, выложив видео в своих соцсетях.
Артист снял ролик на крыше, где продемонстрировал нью-йоркский пейзаж, дополнив "кино" коротким комментарием: "Читаю новости о себе. Очень интересно".
Стоит отметить, что звезда экрана старается придерживаться политической нейтральности, не осуждая публично ни Россию, ни Украину.
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