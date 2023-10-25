Мизулину обвиняют в доносе: против нее подан судебный иск

Известно, что Екатерина Мизулина присоединилась к требованию отменить выступления Xolidayboy в РФ из-за того, что его музыкальный коллектив в грубой форме отказался высказать свою позицию относительно спецоперации.

Продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко заявила, что музыканты чисты перед законом и им нечего опасаться, отметив, что из оклеветали.

По словам Почеко, Мизулина должна ответить за публикацию фейка.

Ранее Ставропольская Ассоциация патриотических сил требовала отмены выступлений Xolidayboy в Пятигорске и Ставрополе 5 и 6 ноября.

Глава Лиги безопасного интернета разместила в своем Телеграм-канале призывы общественников отменить гастроли рэпера, прикрепив к нему скриншот переписки с Почеко: "Мы не идиоты, чтобы из-за двух концертов в Крыму и организаторов, которые не могут решить вопрос с местными блогерами, обосрать себе репутацию на всю жизнь".

Активисты во главе с Мизулиной убеждены, что это написала продюсер артиста.