Штурм обокрал альфонс на отдыхе в Испании

Наталья Штурм в рамках интервью "Пятому каналу" рассказала, что ЧП произошло в период их совместного отпуска в Испании.

Заявлять на мужчину в полицию она не намерена, так как не хочет тратить нервы.

Посреди ночи "возлюбленный" попросил вызвать ему такси. Позднее Наталья обнаружила исчезновение 1 500 евро.

Певица заявила, что дешевле будет забыть о неприятном инциденте.

Штурм предупредила, что горе-любовник зарегистрирован на сайте знакомств "Мамба".