Штурм обокрал альфонс на отдыхе в Испании

Наталья Штурм в рамках интервью "Пятому каналу" рассказала, что ЧП произошло в период их совместного отпуска в Испании.
Заявлять на мужчину в полицию она не намерена, так как не хочет тратить нервы.
Посреди ночи "возлюбленный" попросил вызвать ему такси. Позднее Наталья обнаружила исчезновение 1 500 евро.
Певица заявила, что дешевле будет забыть о неприятном инциденте.
Штурм предупредила, что горе-любовник зарегистрирован на сайте знакомств "Мамба".
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