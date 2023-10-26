Американская певица Пинк дважды выходила замуж за гонщика Кэри Харта, и рассталась вновь

44-летняя певица Пинк и ее 48-летний муж, гонщик Кэри Харт, часто делятся фото своей счастливой семейной жизни со своими двумя детьми: 12-летним Уиллоу и 6-летним Джеймсоном.

Но, как стало известно, на самом деле пара несколько раз расставалась и даже оформляла документы о разводе.

Алисия Мур (настоящее имя звезды) познакомилась с гонщиком по мотокроссу в Филадельфии в 2001 году, но их отношения не были гладкими. Они ненадолго расстались в 2003-м - сроком на год. В течение этого времени Пинк была в отношениях с Томми Ли.

С Кэри Харт она возобновила роман в 2004 году, и при этом сама сделала предложение спортсмену. Во время финала класса Pro 250 в Маммонте в Калифорнии певица подняла табличку с надписью: "Ты женишься на мне?". Кэри притормозил, чтобы ответить: "Да!".

Пара связала себя узами брака на пляжной церемонии в присутствии 100 гостей на курорте Four Seasons в Коста-Рике в январе 2006 года. Кэри сказала People:

Мы хотели, чтобы это было очень весело и необычно. Мы духовны, но не религиозны.

После всего лишь двух лет брака певица вновь заявила СМИ, что рассталась с Кэри. Но при этом намекнула, что и на этот раз разрыв может быть не окончательным: