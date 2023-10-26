Больницы в Газе перестают функционировать из-за нехватки воды и топлива

Больницы в Газе перестают функционировать, потому что у них заканчиваются вода и топливо для генераторов. При этом они перегружены огромным количеством жертв и гражданских лиц, которые ищут убежища от израильских бомбардировок, сообщает News.yahoo.

Врачи, руководители здравоохранения и международные организации по оказанию помощи описывают кошмарные условия. По их данным, врачи вынуждены оперировать практически без анестезии или при свете мобильных телефонов. В некоторых случаях - использовать уксус вместо антисептика.

Больницы Газы не только переполнены тысячами пациентов с травматическими ранениями в результате постоянных воздушных бомбардировок, они также заполнены десятками тысяч людей, ищущих убежища, что еще больше затрудняет оказание помощи раненым.

Израильская армия тем временем приказала эвакуироваться более чем 20 больницам в северной и центральной частях Газы. По словам врачей, этот приказ невозможно выполнить.

У нас нет топлива для работы резервных генераторов, и первыми пострадают операционные, отделения интенсивной терапии и неотложной помощи, - сказал генеральный директор министерства здравоохранения Газы доктор Медхат Аббасс.

По его словам, медики некоторых пациентов оперируют в коридорах больниц.

В последние дни через границу между Египтом и Газой разрешено перевозить ограниченное количество медикаментов. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что раздача топлива или медицинских материалов на севере была невозможна из-за отсутствия гарантий безопасности.