«Мисс Россия» Анна Линникова выходит замуж за американца

"Мисс Россия-2022" выложила видео, где демонстрирует кольцо с бриллиантом. Комик Джексон Хинкл целует ей руку и улыбается.
Мы помолвлены! - радуется 23-летняя блондинка, сообщившая о переменах в личной жизни.
Пользователи Сети поздравили пару с важным событием и пожелали семейного счастья.
Отношения Анны и Джексона закрутились после участия девушки в «Мисс Вселенная». Влюбленные живут в США, но часто приезжают в Россию. Как уточняет СтарХит, Хинкл в восторге от РФ.
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