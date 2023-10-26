«Мисс Россия» Анна Линникова выходит замуж за американца

"Мисс Россия-2022" выложила видео, где демонстрирует кольцо с бриллиантом. Комик Джексон Хинкл целует ей руку и улыбается.

Мы помолвлены! - радуется 23-летняя блондинка, сообщившая о переменах в личной жизни.

Пользователи Сети поздравили пару с важным событием и пожелали семейного счастья.

Отношения Анны и Джексона закрутились после участия девушки в «Мисс Вселенная». Влюбленные живут в США, но часто приезжают в Россию. Как уточняет СтарХит, Хинкл в восторге от РФ.