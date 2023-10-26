На ТНТ стартует «Новая Фабрика звезд»

Компания WeiT Media готовит перезапуск на ТНТ шоу «Новая Фабрика звезд». Ранее компания пыталась реинкарнировать легендарный проект для Муз-ТВ, но та попытка была не особо удачной, сообщает КП.

В 2017-м году музыкальным продюсером «Новой Фабрики звезд» был Виктор Дробыш. Проект показал невысокие рейтинги и больших звезд России не дал.

Оригинальная «Фабрика звезд» в эфире Первого канала шла с 2002-го по 2007-й годы. Всего было снято 7 сезонов.

В 2011-м году вышло шоу «Фабрика звезд. Возвращение», в котором приняли участие яркие выпускники прошлых сезонов.