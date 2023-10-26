Сыгравший Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф снял фильм о каскадере, который получил инвалидность на съемках этого фильма

Дэниел Рэдклифф выступил продюсером документальной ленты «Парень, который выжил». Она рассказывает о каскадере Дэвиде Холмсе, с которым работал много лет, сообщает КП.

Холмс заменял Дэниела во время съемок эпизодов, опасных для здоровья актера. Во время работы над фильмом «Гарри Поттер и дары Смерти» каскадер получил травму позвоночника, которая приковала его к инвалидному креслу.

Дэвид, несмотря ни на что, утверждает:

Мое призвание - быть каскадером. Быть дублером Гарри Поттера - лучшая работа на свете.

Дублировать трюки главного героя Дэвид начал в 2000-м году, когда был подростком-гимнастом. На франшизе о Гарри Поттере он работал 9 лет. А в 2009-м, во время репетиции очередного трюка, сломал шею. Травма парализовала молодого человека.

Фильм рассказывает о достижениях каскадера и вызовах, с которыми он сталкивается каждый день. На стримингах документальный фильм появится 18 ноября.