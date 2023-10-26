Ученые рассказали, какую тайну скрывает 2-километровая «шапка» льда Антарктиды

Ледниковый панцирь, который покрывает Восточную Антарктиду, лежит над отлично сохранившимся древним речным ландшафтом, сообщает Вокруг света.

Это открытие сделал профессор географии Даремского университета в Британии Стюарт Джеймисон вместе со своими коллегами. Эксперты уточняют, что это дает понимание, как выглядел этот континент до того, как 34 миллиона лет назад его сковали льды.

Исследователи смоделировали рельеф поверхности подо льдом на основании данных спутниковых снимков. И увидели там «что-то вроде призрака ландшафта»: замороженную во времени и погребенную под 2-километровой "шапкой" льда сложную и разветвленную сеть горных хребтов и речных долин.

Ученые считают, что ландшафт мог образоваться в меловом периоде (145–66 миллионов лет назад).