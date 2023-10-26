Сестра Селин Дион рассказала всю правду о здоровье певицы

Сестра Селин Дион Клодетт рассказала, насколько тяжело продвигается лечение певицы, которая страдает от синдрома мышечной скованности, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на 7Дней.ру.

По ее словам, исполнительница регулярно ездит к специалистам из Лас-Вегаса в Денвер. Доктора исследуют ее заболевание, чтобы найти способы лечения. Но пока недуг не поддается терапии. Более того - не придуманы даже пути облегчения симптомов.

Клодетт при этом заверила, что у ее звездной сестры, вопреки сплетням, нет рака, и она не в инвалидном кресле. Как пишут СМИ, в конечном итоге синдром мышечной скованности приводит к полному параличу, больной утрачивает даже способность говорить.

Несмотря ни на что, звезда намерена сражаться и делает все, чтобы победить болезнь.