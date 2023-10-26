Агутин отреагировал на информацию о том, что у него в собственности имеется квартира во Флориде стоимостью в 2 500 000 USD

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин - владелец жилплощади в 300 кв. м. во Флориде, которая стоит 2 500 000 у. е..

По тем же данным, у исполнителя имеется также особняк с бассейном и личным пирсом в Помпано-Бич стоимостью в 4 000 000 USD.

Также в Сети утверждалось, что музыкант купил 6 квартир в московских Ватутинках.

Когда в рамках программы "Ты не поверишь!" артиста спросили, откуда у него столько недвижимости, тот явно был удивлен услышанным.

Отец исполнителя также заверил, что его наследник не является подпольным миллионером.