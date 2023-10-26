Турагентства назвали лучшую для путешествий страну, куда можно съездить без визы

Российские туристы открывают для себя новые страны для отдыха, сообщает Супер.ру.
Турагенты отметили, что набирают популярность туры в Монголию. Более того, эксперты считают это направление одним из самых перспективных.
Как уточняет издание, путешественников там ждут красоты природы, множество национальных парков и культурных достопримечательностей, в том числе и в столице страны - Улан-Баторе.
При этом виза для поездки в Монголию россиянам не нужна. Они могут там находиться без нее до 60 дней.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__