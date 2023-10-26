Турагентства назвали лучшую для путешествий страну, куда можно съездить без визы

Российские туристы открывают для себя новые страны для отдыха, сообщает Супер.ру.

Турагенты отметили, что набирают популярность туры в Монголию. Более того, эксперты считают это направление одним из самых перспективных.

Как уточняет издание, путешественников там ждут красоты природы, множество национальных парков и культурных достопримечательностей, в том числе и в столице страны - Улан-Баторе.

При этом виза для поездки в Монголию россиянам не нужна. Они могут там находиться без нее до 60 дней.