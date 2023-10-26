Бритни Спирс сообщила о своей встрече с инопланетными жителями

Бритни Спирс сообщила, что сверхъестественный опыт в ее жизни был во время путешествия по пустыне в Аризоне со своей приятельницей после болезненного расставания с Джастином Тимберлейком.

41-летняя знаменитость призналась, что разрыв отношений с исполнителем заставил ее чувствовать себя проклятой.

Подруга Бритни в это же время порвала с лучшим другом Тимберлейка и согласилась составить ей компанию в поездке.

Спирс вспоминает, что они ехали ночью в авто с откидным ветром, когда вдруг почувствовали потустороннее присутствие.

Это ощущение селебрити описала как: "Это была абсолютная красота, неземная, обезоруживающая", отметив, что побоялась спросить у спутницы, верит ли та в инопланетян.

Позднее подруга Бритни призналась, что почувствовала то же самое.