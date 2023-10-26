Экс-муж Самбурской Кирилл Дыцевич рассказал о трагедии в своей семье

Отец Кирилла Дыцевича, 64-летний Валерий Иванович, ушел из жизни 16 сентября. Что именно стало причиной трагедии, неизвестно, сообщает СтарХит.

Папа, спасибо тебе за жизнь, воспитание, любовь. Прости, что в нашем последнем разговоре не сказал, как сильно тебя люблю. Ты лучший папа, которого только я мог представить. Папа, очень сильно тебя люблю! Вечная память! — написал артист

30-летний Кирилл Дыцевич уточнил, что со дня смерти родного человека уже прошло 40 дней, чему он и посвятил пост.

Брак актера с Настасьей Самбурской оказался очень коротким: пара прожила вместе всего неделю, а потом развелась. Спустя время Настасья призналась, что жизнь с коллегой была для нее настоящим адом.