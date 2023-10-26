Стало известно, как выглядит дом Аллы Пугачевой на Кипре

После переезда на Кипр певица Алла Пугачева будет жить в Лимассоле - в квартире стоимостью около 10 миллионов евро, сообщает Рrozvezd.info.

В квартире, уточняет издание со ссылкой на КП, - панорамные окна, она расположена в самом высоком доме, стоящем на первой линии моря. В комплексе имеется бассейн с баром, спа, сауна и хамам. Окна апартаментов выходят на Средиземное море.

Сообщается о том, что, благодаря приобретению элитного жилья, Алла Пугачева и Максим Галкин получили европейские паспорта и могут без виз путешествовать в 167 стран мира.

Ранее СМИ писали, что Примадонна покинула Израиль из-за начавшейся в этой стране войны и намерена переждать "горячие времена" в безопасном месте.