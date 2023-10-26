Галустян лишился еще одного бизнеса с подачи российской налоговой

Телеграм-канал Mash информирует, что АНО (автономная некоммерческая организация) "Военно-тактический центр "Рекрут"" была открыта Михаилом Галустяном в 2015 году.

Примечательно, что структура была создана при поддержке главы Минобр РФ Сергея Шойгу.

В период своего функционирования организация участвовала в форуме международного значения "Армия-2016", но позже артист стал главой Федерацию военно-тактических игр, а деятельность старого проекта пустил на самотек.

АНО работать перестала, а ФНС РФ закрыла ее как недействующую.