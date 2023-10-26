Терапевт Кондрахин объяснил, нужно ли пить кефир на ночь

Есть несколько видов продуктов, которые доктора рекомендуют употреблять перед сном. О каких продуктах идет речь?

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин уточнил, что прежде всего - о кефире:

Кефир на ночь - это хорошо. Молочнокислым бактериям нравится, когда в кишечнике молочнокислая среда. Это сможет обеспечить кефир, — пояснил доктор в комментарии «Радио 1».

В кефире, кроме того, содержится белок. А белковые продукты способствуют спокойному сну, без ночных кошмаров.

По словам Кондрахина, лучше выбирать натуральный кефир, без добавок. Он также добавил, что на ночь можно есть овощи и зелень, которые выводят из организма токсины, пока человек спит.