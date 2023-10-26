Доводкой люксовых электромобилей Geely займется чемпион «Формулы-1» Кими Райкконен

Китайский бренд Zeekr, который является дочерней компанией корпорации Geely, нанял на пост главного консультанта в сфере производительности новых электромобилей чемпиона "Формулы-1" 2007-го года Кими Райкконена, сообщает Тochka.by.

Одна из первых задач легендарного 44-летнего финского гонщика - улучшение флагманской модели Zeekr 001FR, которая выходит на рынок.

Лифтбэк - максимально мощная версия Zeekr 001. Буквы FR при этом означают Future Roads («Дороги Будущего»). У авто 4 электромотора (по одному на каждое колесо), общая мощность - 1265 л.с., заявленный разгон - от 0 до 100 км/ч за 2,07 секунды.

Эту модель отличают спортивная подвеска KW, карбон-керамические тормоза с десятьюпоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневые - сзади. Все это повышает безопасность тяжелого и мощного автомобиля.

Первая партия ультрамощных Zeekr FR была забронирована всего за 15 секунд. Цену на автомобиль объявят 27-го октября, с этого дня и начнут поставлять машины.