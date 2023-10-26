Кожевникова с супругом и четырьмя наследниками покинула РФ

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова сообщила в своем личном блоге о том, что с семьей отправилась в их первое путешествие.

Знаменитость объяснила, что таким образом они решили продлить лето, искупать в соленой воде своего младшего сына, о рождении которого Кожевникова сообщила в конце сентября, и получить витамин D.

Мария отметила, что ее старшие наследники находятся здесь же в футбольном лагере.

Стоит отметить, что пара кроме новорожденного воспитывает еще троих мальчиков: Ивана (9 лет). Максима (8 лет), Василия (6 лет).