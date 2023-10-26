Лещенко назвал последнее интервью Собчак помойкой

Ксению Собчак обвиняют в том, что она провоцирует знаменитостей на откровения, пытаясь подловить и выставить участников своего шоу в невыгодном свете.

На Собчак в обиде и Лев Лещенко, который негативно относится из-за нее ко всем представителям СМИ.

Последнее интервью журналистки исполнитель назвал позорищем и помойкой в эфире Ютуб-канала "Историс — Откройте, Давид!".

Лещенко признался, что ему стыдно за них, имея в виду Собчак и ее гостя.

Сам Лев Валерьянович оскорблен Ксенией из-за её новости в 2020 году, когда та обвинила Лещенко в том, что он болен ковидом и ходит на работу, заражая коллег.