В Индии на автозаправке на мужчину напал огромный питон

Огромный питон напал на пьяного мужчину в индийском штате Кералана. ЧП произошло на автозаправке в городе Каннура, пострадавшего спас сотрудник станции, сообщает The Free Press Journal.

Нетрезвый мужчина появился на автозаправке, держа в руках питона. Он попросил работников сфотографировать его вместе со змеей.

Посетитель посадил питона себе на шею и стал позировать, когда змея вновь начала его душить.

Пострадавший потерял сознание, но ему повезло: один из сотрудников заправки сумел ослабить хватку питона, схватив его за хвост.