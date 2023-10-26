Пабло Эскобар в свое время считался седьмым по богатству человеком на планете", по версии BBC

12:49 2023-10-26
Пабло Эскобар в свое время считался седьмым по богатству человеком на планете", по версии BBC

Он был настоящим кокаиновым королем, в расцвет своей преступной деятельности он еженедельно получал 420 миллионов долларов.

У него было столько денег, что он не знал, что с ними делать - в буквальном смысле слова.

В сентябре 2020 года BBC сообщило, что племянник Эскобара, Николас Эскобар, обнаружил в стене своей квартиры в Медельине, которая ранее принадлежала его дяде, пластиковый пакет с 18 млн. долл.

Значительная часть наличности "сгнила и была уже непригодна для использования". "Запах (внутри) был ужасающим", - рассказал Николас в интервью BBC. "Запах в 100 раз хуже, чем от чего-то умершего".

По имеющимся данным, Эскобар прятал несколько тайников с миллионными суммами на территории своих владений, и Николас рассказал изданию, что нашел один из них уже не в первый раз.

Эскобар был безрассуден в обращении с деньгами, и не только в том, что касалось их траты.

Многие из Вас слышали историю о том, что Пабло якобы однажды поджег 2 млн. долларов, чтобы согреть свою дочь, когда они скрывались от закона в 1992 году.

По имеющимся данным, миллиардер ежегодно списывал около 2 млрд. долларов из-за того, что их съели крысы, уничтожили стихии или просто были потерянны.

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