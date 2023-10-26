Пабло Эскобар был застрелен 2 декабря 1993 года, убегая по крыше дома в Медельине от военных и колумбийской полиции

Однако точные подробности смерти Эскобара вызывают некоторые споры.
Члены семьи Эскобара, члены бандформирований и даже документы спецслужб ставят под сомнение, действительно ли именно военнослужащие, изображенные на фотографии, убили Эскобара.
В официальных отчетах утверждается, что Эскобар был убит именно "Поисковым блоком" - специализированным полицейским подразделением, которому было поручено вести борьбу с картелем.
В то время сообщалось, что Эскобар стрелял в ответ из своего оружия, что дало повод для предположений о том, что он мог застрелиться во время перестрелки.
По другой версии Диего Фернандо Мурильо, он же "Дон Берна" - член группировки Los Pepes, состоявшей из конкурентов Эскобара, - предполагается, что в тот день Los Pepes участвовали в рейде вместе с "Поисковым блоком", а смертельный выстрел, по данным Insight Crime, произвел родной брат Берны.
В любом случае, одно можно сказать точно: покойный лидер наркокартеля Пабло Эскобар остается для многих печально известной загадкой.
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