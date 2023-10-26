Причиной постоянного интереса к Пабло Эскобару является его противоречивость

Эскобар регулярно критиковал жестокость полиции в своем районе и, как известно, назвал свою капитуляцию в 1991 году "жертвой ради мира".

Таким образом, он позиционировал себя как народного героя, а правительство и его институты - как реального врага.

В статье 2018 года в журнале New Yorker подчеркивается, что Эскобар был любим в Медельине и считался героем родного города.

Харизматичный и амбициозный наркобарон позировал для фотографий и раздавал автографы, как и подобает любой знаменитости.

Его брат, Роберто, в интервью The New Yorker рассказал о том, почему Пабло оказал влияние на многих колумбийцев.

Это потому, что Пабло помогал самым бедным людям этой страны, - сказал он.

Эскобар родился в Колумбии в 1949 году и впервые занялся преступной деятельностью в подростковом возрасте.

Начинал он с изготовления поддельных дипломов и табелей, а также кражи автомобилей, стереоаппаратуры и надгробных памятников с целью получения прибыли.

Впервые Эскобар был арестован в 1974 году, когда ему было около 20 лет, за угон автомобиля.