Вдова Грачевского родит от покойного двойню

Единственному общему ребенку Екатерины Белоцерковской и Бориса Грачевского, которого назвали Филиппом, сейчас 3 года.
Совсем недавно 38-летняя вдова Грачевского шокировала общественность заявлением, что собирается родить от покойного режиссера снова.
Биоматериал создателя журнала "Ералаш" хранится в израильской клинике, где Грачевский лечился от рака.
Екатерина отметила, что хочет, чтобы сын рос в большой семье, а замуж выходить больше не хочет.
Белоцерковская сообщила также, что после родов сохранила пуповинную кровь ребенка, чтобы в случае чего спасти ребенка от рака, так как наследственность нехорошая.
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