Вдова Грачевского родит от покойного двойню

Единственному общему ребенку Екатерины Белоцерковской и Бориса Грачевского, которого назвали Филиппом, сейчас 3 года.

Совсем недавно 38-летняя вдова Грачевского шокировала общественность заявлением, что собирается родить от покойного режиссера снова.

Биоматериал создателя журнала "Ералаш" хранится в израильской клинике, где Грачевский лечился от рака.

Екатерина отметила, что хочет, чтобы сын рос в большой семье, а замуж выходить больше не хочет.

Белоцерковская сообщила также, что после родов сохранила пуповинную кровь ребенка, чтобы в случае чего спасти ребенка от рака, так как наследственность нехорошая.