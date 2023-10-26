Паша Техник потерял бизнес из-за долгов, которые не платил более года

Паша Техник открыл ИП для ведения блогерской и музыкальной деятельности, но 15 месяцев подряд не сдавал налоговые декларации и не оплачивал задолженности по взятым кредитам.
Известно, что в начале лета Павел Ивлев (настоящее имя артиста) был выписан из клиники, где проходил лечение от наркозависимости.
По данным Телеграм-канала Mash, пребывание в рехабе обошлось рэп-исполнителю в 2 000 000 российских рублей.
Предполагалось, что Техник будет лечиться в стенах клиники до сентября, но был выписан вышел раньше.
14 августа жена знаменитости сообщала, что рэпер вновь взялся за старое, а позднее удалила данную публикацию.
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