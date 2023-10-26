В одном из интервью Инстасамка раскрыла некоторые интересные детали о своей жизни и карьере

Инстасамка утверждает, что ее публичный образ – всего лишь продуманный коммерческий проект, скрывающий ее истинную сущность.
За кулисами Инстасамка остается загадкой, и мало кто знает об ее истинной биографии и личной жизни.
Она аккуратно фильтрует, что показывать своим подписчикам, оставляя за кадром настоящую сущность и детали своей реальной жизни.
С начала 2019 года Инстасамка активно расширяет свои творческие горизонты, воплощая себя не только в качестве блогера, но и как музыкант.
Ее дебютный альбом "Born to Flex" стал настоящим хитом, сразу же попав в топ чартов.
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